L'acqua, Un Alleato Speciale Per Prepararsi Alle Feste

- ll Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come un corretto consumo disia la chiave di una buona digestione e di una corretta gestione dello stress nel periodo pre-natalizioMilano, 17 dicembre 2024– Le settimane che precedono il Natale sono spesso caratterizzate da un fitto calendario di impegni, cene di lavoro, party aziendali e aperitivi con amici e colleghi. In questo periodo piacevole, in cui la vita sociale è particolarmente intensa, una corretta idratazione è un elemento fondamentale per il nostro benessere. Bereregolarmente aiuta non solo a digerire cibi particolarmente elaborati o pasti abbondanti, ma è anche un supporto essenziale per gestire lo stress e sostenere il sistema immunitario.