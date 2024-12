Agi.it - "La speleologa fuori dalla grotta nelle prossime 36-48 ore", dicono i soccorritori [VIDEO]

AGI - Ottava Piana, labresciana di 32 anni, intrappolata ormai da tre giorni nella'Abisso Bueno Fonteno' in provincia di Bergamo, potrebbe uscire36-48 ore. E' questa la previsione fatta stamane daiche sono al lavoro per aiutare la donna. "Le condizioni dell'infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico, sono stabili. Le comunicazioni tra l'esterno e l'interno della- spiegano ancora i- sono garantite da un cavo telefonico che è stato posizionato lungo tutto il percorso". Come già noto, l'allarme era scattato intorno alle ore 22,30 di sabato scorso da alcuni amici della donna. Lasi è infortunata a circa sei ore dall'ingresso delladopo aver percorso 800 metri di meandro angusto e articolato in un punto che prima di sabato era rimasto inesplorato.