Ilrestodelcarlino.it - La convention annuale di Federcoop: "Aumentano fatturato e dipendenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in forte crescita e aumento deiperRomagna, la società di servizi che opera all’interno del movimento di Legacoop. Oggi alle 9.30 al teatro Petrella di Longiano la struttura celebrerà la. Ad aprire i lavori sarà la responsabile amministrativa Cristina Montaguti che presenterà i più rilevanti dati dell’andamento dell’anno che sta per concludere: unin crescita che raggiunge i 6,4 milioni di euro, con un miglioramento di 3 punti percentuali rispetto a quanto preventivato lo scorso gennaio, e si allarga anche il numero delle persone della struttura, passate dai 78dell’anno scorso ai 117 trae collaboratori strutturati. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Legacoop Romagna eRomagna Paolo Lucchi, che traccerà un quadro delle prossime sfide per le imprese: dall’ingresso dell’intelligenza artificiale alle professionalità più ricercate nei prossimi anni.