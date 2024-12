Liberoquotidiano.it - Kyrgios con Djokovic, un colpo a sorpresa: nel mirino c'è Sinner, voci clamorose

Aveva annunciato il ritorno in campo nel 2025, dopo continui bombardamenti sui social contro Janniksul caso Clostebol, e ora Nicksta mantenendo la promessa fatta ai suoi fan. Il tennista australiano infatti sarà presente sicuramente agli Australian Open, ma prima metterà benzina nelle gambe giocando nel torneo di Brisbane, dove giocherà anche il torneo di doppio con niente di meno che Novak. Prima nemici di campo e ora amici, il serbo e l'ex numero 13 al mondo, che proveranno a conquistare l'Atp 250 del Queensland. L'obiettivo dipure è chiaro: competere cone Alcaraz per gli Australian Open, lo Slam, che ha vinto più volte. Ha rinunciato alle Finals di Torino per tirarsi a lucido e in Australia cercherà di trovare la forma dei giorni migliori. Agli Australian Open, invece,giocherà il doppio in tandem con l'amico fraterno Kokkinakis.