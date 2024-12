Inter-news.it - Kroos sicuro: «Non mi sarei visto male all’Inter! Sono davvero forti»

L’ex giocatore e centrocampista del Real Madrid Toniè estasiato dal livello raggiunto dnegli ultimi anni. Le sue parole su Tuttosport.CALCIO ITALIANO – Toniha analizzato il momento del calcio italiano. Il centrocampista riconosce il livello raggiunto dalle squadre della Serie A: «Penso che negli ultimi anni il livello si sia alzato moltissimo. Lo vediamo soprattutto nelle competizioni europee. L’Inter è arrivata in finale un paio di anni fa, l’Atalanta ha vinto l’Europa League contro il Leverkusen neocampione di Germania, il Milan ha battuto il Real al Bernabeu. Cidiversi club che posgiocarsela fino alla fine.Durante i miei anni in Spagna so che c’è stato l’interesse di alcune squadre di Serie A, ma io non ho mai pensato di lasciare i Blancos. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto: è tecnico, intenso e molto tattico.