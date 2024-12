Leggioggi.it - IMU in ritardo: pagamento, sanzioni e ravvedimento operoso

Leggi su Leggioggi.it

Entro il 16.12 andava versato il saldo dell’IMU per l’anno 2024.Secondo l’art. 1, comma 762, della legge 160 del 27.12.2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di versare complessivamente l’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, che va corrisposta entro il 16.6, per cui: per il versamento della prima rata IMU, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;per il versamento della rata a saldo dell’imposta IMU dovuta per l’intero anno è eseguito , a conguaglio, sulla base delle aliquote che sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze alla data del 28.