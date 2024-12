Thesocialpost.it - Il Natale secondo Vittorio Feltri: “È solo un impiccio, i miei nipoti vengono a rompere i cog***ni”

Leggi su Thesocialpost.it

Chenon ami particolarmente il, tanto per usare un eufemismo, non era un mistero per nessuno. Ma le ultime prole pronunciate dal giornalista sulle festività in arrivo stavolta fanno storcere più di qualche bocca. Soprattutto perchémette in mezzo anche i suoi numerosi.Leggi anche: La Zanzara,senza limiti: “Gli sparerei in bocca”Cosa pensa davverodel“Ilmi dà fastidio, èun. – parla chiaroin un’intervista a Novella2000 – Non ho mai sopportato queste feste, non fanno per me. Con i figli ho un rapporto buono. Inon so neanche quanti ne ho, ma li vedo volentieri, diciamo.. Cosa farò a? Un ca*** di niente“.Poiparla anche del rapporto con sua moglie Enoe Bonfanti, con la quale è sposato da oltre 50 anni.