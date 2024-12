Quotidiano.net - Il mistero dei droni negli Usa (e non solo). Ora il governo manda a New York un sistema di rilevamento

Washington, 17 dicembre 2024 - Giorni di inquietudine e ansia per gli avvistamenti deiStati Uniti, in particolare con video diventati virali sui social, e tentativi di rassicurazione. Nessun rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone, affermano oggi le Agenzie statunitensi. "Stati Uniti c'è oltre un milione die ogni giorni migliaia disi alzano in cielo anche a scopi commerciali o di sicurezza e tutti operano legalmente e legittimamente", aveva detto ieri il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby commentando la vicenda delle decine di misteriosiin New Jersey e in altri stati del nord est del Paese. L'amministrazione uscente dunque ha provato a rassicurare la popolazione e il Congresso che non ci sono minacce alla sicurezza, ma ilrimane e aumentano i deputati e senatori di entrambi i partiti che chiedono aldi agire, mentre il presidente eletto Donald Trump accusa Joe Biden di sapere e non voler rivelare la verità.