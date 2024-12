Ilgiorno.it - Il consumismo che fa male agli uomini e all’ambiente. Reportage dall’America latina

BRESCIA "Qui il Natale è una festa sentita, ma è ben diverso da quello che siamo abituati a vivere. Le strade sono coperte di polvere, e ogni albero di Natale e cappello di Babbo Natale sono impregnati di terra e odore di escrementi di cani". Cronache dall’altra parte del mondo, dove i bambini risparmiano per fare regali alla loro famiglia e dove la speranza non è di ricever regali, ma di veder riconosciuta la propria dignità. Un viaggio per dar voce ai tanti invisibili del mondo quello di Paula Jesus, fotografa e videomaker che si occupa di diritti umani e ambientali, di origine cilena, ma residente a Brescia, dove ha fondato l’associazione Pachamama. Dopo aver documentato diritti violati sulla rotta balcanica, in Ucraina, Palestina, Pakistan, da qualche settimana è tornata in Sud America, dove resterà fino a febbraio.