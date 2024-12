Quotidiano.net - Il cancelliere Scholz perde la fiducia. La Germania alle urne il 23 febbraio

Come era scontato, ilOlaf(foto) non ha ottenuto laal Bundestag aprendo la stradaelezioni anticipate inil 23"lascia il Paese in una delle peggiori crisi economiche del Dopoguerra", ha attaccato il conservatore Friedrich Merz, parlando subito dopo il. La mancataformalizza una crisi di governo già acclarata, la seconda in Europa nel giro di poche settimane dopo quella francese. Nel discorso al Bundestag,ha implicitamente dato il via alla campagna elettorale. "La politica non è un gioco", ha arringato l’Aula, puntando il dito contro Fdp per la coalizione andata in pezzi.ha accusato i liberali di aver "sabotato il proprio governo" e di "teatralità, che non danneggia solo l’immagine di un singolo governo, ma anche di questa stessa democrazia".