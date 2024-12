Panorama.it - I bioetici: altolà ai farmaci per baby trans

Ieri mattina è stato reso pubblico un importante parere del Comitato nazionale per la Bioetica sul tema dellaizione di genere, spesso oggetto degli approfondimenti di questa testata. Gli esperti del Comitato, organo consultivo del governo attualmente guidato dal professor Angelo Vescovi, hanno risposto a un quesito sollevato quasi un anno fa dal ministero della Salute a proposito dell’utilizzo - in pazienti minorenni - del farmaco che blocca la pubertà in casi di disforia, e nella quasi totalità dei casi prelude a un percorso diizione di genere. Dopo un complesso lavoro (sette plenarie per un totale di 10 giorni di discussioni), alla quasi unanimità (26 favorevoli con due diverse sfumature, due astenuti e un contrario), il Cnb ha dato un giudizio severo non tanto sul farmaco ma sul suo utilizzo in mancanza di studi chiari e riconosciuti sulla sua efficacia, invitando a una somministrazione solo in regime sperimentale e finalizzato alla raccolta di dati per integrare gli studi stessi.