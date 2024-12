361magazine.com - Grande Fratello, le insinuazioni dei concorrenti su una gieffina

, le nuovedeinei confronti di Zeudi Di Palma. Ecco cosa è emerso dal confronto tra i gieffini, Zeudi Di Palma si ritorna al centro di una nuova polemica. L’ex Miss Italia dopo il confronto con Emanuele avvenuto in diretta ieri sera, aiè sorto qualche dubbio. Zeudi proverebbe attrazione per le donne?Leggi anche La Volta Buona, gli ospiti e le anticipazioni fino a giovedì 19 dicembreLedeiMariavittoria chiacchierando con Alfonso ha chiesto: “Ma le piacciono le ragazze?” e poi ha proseguito: “Mi ero fatta un’idea forse esagerata. tutti e due?”. Ad Alfonso invece è sfuggita la frase: “Era quello il motivo.” lasciando però la frase in sospeso. E Mariavittoria ha continuato a chiedere: “Le piacciono sia i maschi che le femmine?”.