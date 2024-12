Ilrestodelcarlino.it - Falconara supera Foligno e vola in Coppa Italia: "Ottima rosa, non abbiamo nulla da perdere"

Le doppiette di Elpidio e Isa Pereira. I gol di Cortes e Balardin. Le giocate di capitan Ferrara e persino l’ingresso di Bordacchini, tra i pali, al posto di Sestari non al meglio della condizione. Così l’Okasahato in trasferta l’Atletico, 0-6 il finale, conquistando la matematica qualificazione allae, soprattutto, un successo dal sapore natalizio che lo proietta al meglio verso l’ultimo appuntamento del 2024 (domenica alle 18 al PalaBadiali col Verona, ndr). Pur cambiando l’ordine degli addendi, stagioni, interpreti e partner del club, ail risultato non cambia mai. Le Citizens, infatti, continuano a stupire e a recitare un ruolo primario nel panorama del futsal femminile. Per tutta la gioia del presidente Marco Bramucci: "Passano le stagioni, cambiano anche le giocatrici e lo staff, ma in effettiè sempre lì, nelle prime posizioni – apre il numero uno dell’Okasa, che proprio domenica ha ottenuto il secondo posto della graduatoria di serie A –.