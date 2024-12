Ilnapolista.it - Buongiorno si è fatto male in un banale scontro di gioco con un compagno (Repubblica)

si ècon in undicon unNapoli, con Marco Azzi, scrive chesi èin unodicon une starà fuori quaranta giorni.Circa 40 giorni di stop, salvo complicazioni. Il Napoli sarà costretto a fare a meno nella migliore delle ipotesi per quattro o cinque partite di Alessandro: finito ko nel corso della seduta di inizio settimana che si è svolta ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno. Una caduta rovinosa, dopo un norcontrasto dicon undi squadra. Le conseguenze sono state tuttavia abbastanza serie, come si evince dal comunicato ufficiale diffuso a metà del pomeriggio dal club azzurro. «Il giocatore s’è infortunato in allenamento e si è procurato – come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.