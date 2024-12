Bergamonews.it - Bcc Bergamasca e Orobica: torna puntuale l’incontro con il Babbo Natale

Una tradizione che si ripete ogni anno dal 1985, il “della Bcc” è un evento che vede come protagonisti i bambini che, letterina alla mano, entrano nelle filiali della banca per ricevere un dono di sicura utilità. Quest’anno sono stati invitati seimila bimbi nati dal 2017 al 2021.“con ildella Bcc è uno dei momenti di contatto più emozionanti che stabiliamo con i piccoli, ma anche con i loro genitori – spiega il Presidente Gualtiero Baresi -. Un gesto, quello di andare in banca, incontrare la figura di, ma anche di Mamma, e ricevere un regalo, che rimane nei ricordi dei bambini, come ci viene più volte testimoniato da Soci eClienti che, vista la longevità della manifestazione, hanno vissuto essi stessi in prima persona e ora accompagnano i loro figli per condividerla, dopo tanto tempo”.