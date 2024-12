Ilgiorno.it - Anziani travolti sulle strisce, l’automobilista è fuggito. I testimoni: “Impossibile che non li abbia visti”

Buccinasco (Milano), 17 dicembre 2024 – È improbabile che il guidatore dell’auto che ieri pomeriggio, intorno alle 17, ha investito due uomini non si sia accorto di aver colpito i pedoni. Così raccontano iche hanno visto la scena: una macchina proveniva da via Emilia, verso la rotonda che interseca via I maggio e via per Rovido. Ha superato un grosso camion, che stava viaggiando sulla corsia di sinistra per immettersi nella rotatoria, a pochi metri di distanza, e ha investito i due uomini, di 77 e 80 anni, che stavano attraversandopedonali. Invece di fermarsi, il guidatore ha proseguito verso via per Rovido, facendo perdere le proprie tracce. Fondamentale la presenza dell’autista del tir che, vedendo i due uomini sull’asfalto si è fermato davanti e ha avvertito i conducenti dietro di lui di rallentare, impedendo che i due uomini venisseroda altri veicoli.