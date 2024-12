Bollicinevip.com - Zeudi Di Palma, duro sfogo al GF: “Mi nomineranno, mi fanno schifo tutti”

Disbotta al Grande Fratello, pensa che lain tanti dopo le accuse contro FioriAl GFDisi scaglia contro alcuni gieffni, cosa ha detto nella casaNella notte di venerdìDial Grande Fratello ha accusato Emanuele Fiori di averla toccata sotto le coperte e da quel momento è scoppiata la bufera.Alcuni gieffini hanno criticato la reazione della Di, questo il pensiero di Javier: “Lei l’ha fatto passare come un maniac0. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera.”Shaila ha invece detto: “Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata.