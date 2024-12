Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen eHybrid, la prova de Il Fatto.it – L’ibrido plug-in di Wolfsburg diventa più efficiente – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di tutte le forme di elettrificazione disponibili, finora-in è stata quella che ha unito i costi più alti (i prezzi sono paragonabili con quelli dell’elettrico) con l’efficienza più bassa. Di conseguenza, se le vendite delle auto elettriche non sono mai decollate, quelle delle ibride-in sono andate ancora peggio, con quote di mercato risibili sia in Europa che in Italia. Prezzi alti, batterie piccole e lente da ricaricare, autonomie in modalità elettrica ridotte e consumi alti con gli accumulatori scarichi, sono state le motivazioni alla base dell’insuccesso delle vetture Phev.Per chi non avesse dimestichezza con questa tecnologia, si tratta di uno schema che unisce un motore termico a uno elettrico, con il secondo che può contare su un pacco batterie di dimensioni medio piccole, che permette di percorrere una cinquantina di chilometri senza consumare benzina.