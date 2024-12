Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 17:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 DICEMBRE ORE 17.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTIPARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PROPRIO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELLA TIBURTINA IN DIREZIONE SALARIASI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L’USCITA FIORENTINISEMPRE SUL TRATTO URBANO MA IN USCITA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARECI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA AUTO IN CODA PER UN ALTRO INCIDENTE SIAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, VERSO VIERBOCODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICOORA LOCALIZZATE, IN INTERNA, DALLA CASSIA ALLA FLAMINIA POI DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA A24IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUDSITUAZIONE INVARIATA SULLE CONSOLARINELLO SPECIFICOCODE A TRATTI INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIAFILE SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO ANULARE, IN USCITAAUTO IN CODA SULLA NOMENTANA DA VIA DANTE DA MAIANO ALLA ROTATORIA PER LA NOMENTANA BISINFINE, SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral