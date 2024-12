Ilrestodelcarlino.it - "Si può fare meglio, ma ci siamo liberati di un grosso peso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vittoria della Recanatese in zona Cesarini non si ricordava dalla preistoria e Lorenzo Bilò trattiene a fatica l’entusiasmo: "Adesso cerchiamo di rimettere insieme anche dal punto di vista mentale, perché è stata un’emozione unica. Un gol che ci ha liberato di unche i ragazzi indubbiamente avvertivano ed anche oggi (ieri, ndr), in alcuni momenti, lo si è percepito. Abbiamo fatto delle buone cose ma in certe scelte, negli ultimi metri, dobbiamo ancora migliorarci parecchio". Invece nel reparto arretrato una prestazione attenta e lucida: in casa fa notizia: "E’ la quarta volta con me che la squadra non subisce gol in sei partite complessive. Questo è un dato secondo me molto più importante dei tre gol subiti contro Isernia e Chieti. Complessivamente quindi la difesa sta facendo bene, ma tutto parte dal pressing che fanno, a tutto campo, giocatori come Spagna o D’Angelo.