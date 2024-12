Zon.it - Salerno, lotta alla contraffazione: sequestrati un opificio e macchinari di sartoria per la fabbricazione di prodotti natalizi

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di, a seguito di controlli in materia die tutela della proprietà industriale, ha sottoposto a sequestro penale unnel comune di Pagani.A seguito di mirate indagini, appostamenti e pedinamenti, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati sono riuscite a ricostruire una filiera di produzione di articolicontraffatti individuando, appunto, un capannone con annesso deposito, operante in quel settore.Nel corso delle operazioni di servizio, sono stati individuati 6 lavoratori, risultati essere “irregolari”, intenticucitura di calze per l’Epifania, con l’utilizzo di 9di(quali cucitrici, tagliacuci, ricamatici) strumentaliproduzione dei capi contraffatti, risultati essere complessivamente più di 45 mila, riportanti il marchio di vari noti brand.