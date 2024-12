Calciomercato.it - Rinnovi Milan: Maignan e Reijnders ok, attesa per Theo Hernandez | CM.IT

Verso la firma anche Christian Pulisic. Il Diavolo è pronto a blindare tutti i suoi migliori giocatori: il punto della situazioneE’ stata una giornata importante per il. I rossoneri sono stati contestati anche oggi, in occasione della festa per i 125 anni, ma la società ha continuato a lavorare per il futuro.ok,perCM.IT – Calciomercato.itDopo il rinnovo di Matteo Gabbia, si sta cercando così di blindare gli altri calciatori con un accordo in scadenza a breve. Come raccontato su Calciomercato.it, nel pomeriggio c’è stato l’incontro tra l’agente die la dirigenza rossonera. Il summit, con Giorgio Furlani presente, si è tenuto a Casa, in via Aldo Rossi. Manuel García Quilón, una volta concluso il faccia a faccia, ha confermato la volontà del terzino di proseguire a vestire la maglia rossonera.