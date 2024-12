Quotidiano.net - Rebus presidenza Rai, Simona Agnes non si ritira. Pronta “nel nome di mio padre Biagio”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 –a scendere in campo indel. “Sarebbe un onore, come prima di me mio”. Altro che ritiro.si candida a futura presidente Rai e lo fa lanciando un appello: “Sono a disposizione per svolgere con la massima serietà e professionalità questo incarico nel pieno rispetto del mandato e del pluralismo”. La già consigliera Rai,indicato da Forza Italia per la guida di viale Mazzini, torna sul nodo spinoso delle nomine Rai. Nomine che, nel valzer di fumate nere, da due mesi dividono la politica: da un lato il centrodestra, che sostienee che in mancanza dei voti necessari continua a disertare le sedute plenarie per non compromettere il risultato, dall’altro i partiti di opposizione e il M5s, che vogliono difendere l’indipendenza della Rai minando la legittimità della nomina di