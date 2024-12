Calciomercato.it - “Peggio di calciopoli”: scoppia il caso arbitri in Serie A

Proteste veementi alla fine della domenica diA e nel mirino ci finiscono i direttori di gara: c’è anche chi chiama in causa lo scandalo del 2006Proteste su proteste. GlidiA finiscono ancora una volta nel mirino per le loro decisioni. Quest’anno, dopo quindici giornate di campionato, si è già perso il conto delle proteste di allenatori e dirigenti.“di”:ilinA (LaPresse) – Calciomercato.itLo sfogo che ha fatto più rumore è stato quello di Conte post Inter-Napoli, ma anche le parole di Paulo Fonseca subito dopo Atalanta-Milan hanno fatto discutere. “L’arbitro ha guidato la partita contro il Milan – le dichiarazioni dell’allenatore portoghese a Bergamo – . Sul primo gol accade qualcosa di incredibile. Sono stanco di vedere sempre le stesse cose, non c’è rispetto per il Milan“.