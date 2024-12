Oceania 2 supera Oceania al box office globale in meno di 20 giorni

Leggi su Cinefilos.it

al boxindi 20Dopo aver fatto registrare una performance fenomenale al botteghino,2 (Moana 2) della Disney hato un importante traguardo entrando nella sua terza settimana di uscita. Il sequel animato hato il suo predecessore al boxe si sta avvicinando al traguardo di 1 miliardo di dollari. Anche se non è stato accolto con lo stesso entusiasmo dell’originale, il film ha battuto i record durante il periodo del Ringraziamento ed è ora in cima alle classifiche per tre volte di fila. Moana 2 rimane il terzo film d’animazione più grande dell’anno, dietro ad altri due sequel – Cattivissimo Me 4 e Inside Out 2.Con 336 milioni di dollari in patria e altri 379 milioni di dollari dai mercati esteri,2 ha generato finora un bottinocumulativo di 717 milioni di dollari.