Nuoto / Alessandro Ragaini bronzo (staffetta) ai mondiali di Budapest vasca corta

Il nuotare ha anche partecipato alle gare individuali dei 200 farfalla e 200 stile libero. In questa gara ha nuotato il suo personaleVALLESINA, 16 dicembre 2024 – Ai campionati del mondo inda 25 metri alla Duna Arena diha conquistato ilin4×200 stile libero. «E’ stata sicuramente una manifestazione in cuiha fatto esperienza – ha spiegato l’allenatore Andrea Cavalletti, tecnico della Team Marche –. Ai recenti campionati assoluti era arrivato in una condizione non ottimale, visto che va anche a scuola, ma la volontà di Butini per questiè stata quella di fargli fare le gare individuali. Più complicato il 200 farfalla in cui ha dovuto rompere il ghiaccio. Nella 4×200 l’ottimo terzo posto con medaglia, visto che ha nuotato nelle batterie della mattina.