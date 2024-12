Sport.periodicodaily.com - Nikolay Davydenko e la polemica sui premi: “Gli uomini meritano di più delle donne”

L’ex tennista russoha sollevato unasu uno dei temi più dibattuti nel mondo del tennis: la parità deitra circuito maschile e femminile. Durante un intervento alla cerimonia di addio al tennis di Elena Vesnina,ha espresso un’opinione netta:“Glilavorano e stanno in campo molto di più rispetto alle. Non è giusto pagarli allo stesso modo.”uguali nei tornei? “Solo in alcune categorie”L’ex numero tre del mondo ha spiegato che nei tornei ATP 250, 500 e 1000, potrebbe anche accettareuguali, ma ritiene che la situazione sia diversa negli Slam:“Lenon giocano mai partite di cinque set. Non stanno in campo così a lungo come gli. È completamente diverso.”Il confronto con Serena Williams: “Un dominio che non richiede sforzi”ha fatto un paragone con Serena Williams, sottolineando il dominio incontrastato della tennista americana in alcuni tornei dello Slam:“Serena ha vinto Slam perdendo solo 10 game in tutto il torneo, dominando senza nemmeno sudare.