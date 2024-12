Ilnapolista.it - Neres come Lavezzi, Politano e Kvara non sono più così intoccabili (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

nonpiù)Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Di sicuro, David è un valore aggiunto di questo nuovo Napoli, l’uomo in più. Quello capace di cambiare le gare con una giocata pure a freddo, con un’accelerazione. Dopo la travolgente azione che ha propiziato l’autogol di Giannetti, David si è andato a prendere l’abbraccio dei compagni e del suo nuovo popolo in delirio. E in quello stesso istante ha capito anche lui che adesso comincerà una nuova vita azzurra.La maglia numero 7 sembrava già un segno del destino. Era quella scelta daquando sbarcò a Napoli. E pure il Pocho scelse Udine per incantare la Serie A. L’impatto di David sul Napoli è stato comunque da predestinato: ingresso all’88’ al debutto col Bologna, subito scambio volante con, poi l’assist per Simeone.