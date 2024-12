Cultweb.it - Mr. & Mrs. Smith, come finisce l’action comedy del 2005 con protagonista Brad Pitt

Mr.; Mrs.termina con i coniugi John e Janeche dopo essere miracolosamente sopravvissuti a un conflitto armato, si recano ad una nuova seduta di consulenza matrimoniale per dare un nuovo inizio al loro rapporto coniugale.John () e Jane (Angelina Jolie)sono una coppia di killer professionisti sposata da qualche anno. Durante una seduta con un consulente matrimoniale (William Fichtner), raccontano gli eventi del loro primo incontro avvenuto in Colombia. E che dopo appena sei settimane di conoscenza, ha portato al matrimonio. Nel frattempo, il giovane Benjamin Danz (Adam Brody) si incontra con un misterioso individuo. Ignorando che i coniugilavorano per due diverse compagnie, entrambi vengono incaricati dalle suddette di impedire il trasferimento in carcere dello stesso Danz.