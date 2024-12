Sport.quotidiano.net - Monza, ko e ultimo posto. La società: avanti con Nesta

di Michael Cuomo La notizia: Alessandroè e resta l’allenatore del. Decisione che non ha avuto bisogno di tempo per essere presa: quando nello spogliatoio il clima era di silenzio e delusione per l’ennesima sconfitta, 2-1 in casa del Lecce che vale l’in classifica con il Venezia, Adriano Galliani aveva già dato la sua parola.. Lo stesso ad brianzolo ha poi affidato a due righe di comunicato il suo senso di gratitudine nei confronti di chi era al Via del Mare con sciarpa e bandiera: "Grazie ai nostri tifosi per l’affetto e il supporto con il quale ci seguono sempre e che anche oggi ci hanno dimostrato. Ripartiamo da questo e guardiamoinsieme! Sempre forza". Il tecnico risponde a stretto giro di posta: "Mi fa piacere che mi tengano nonostante questa classifica.