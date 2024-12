Amica.it - Lo scambio di regali, la sciarada, la cena di gala: le 12 tradizioni di Natale alla corte dei Windsor

«Ilquando arriva, arriva» recitava un famoso spot negli anni Ottanta. Insieme ad esso, anche le irrinunciabililegate al periodo più magico dell’anno. Non solo nelle famiglie “normali” ma anchedei. Dove, come ogni anno, c’è una ritualità collegata al 25 dicembre che non viene mai meno. Ildei, trae ritualitàCome molte famiglie in tutto il mondo, anche i reali britannici tengono fede a diverselegate al. Abitudini, usanze, riti che vengono rispettati e mantenuti anche quando, a cambiare, è chi siede sul trono.Con la scomparsa della regina Elisabetta e l’ascesa di re Carlo, infatti, quasi nulla è stato modificato, a, nel periodo delle feste di fine anno.