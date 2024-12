Gqitalia.it - L'adidas Samba OG Brogue Pack è perfetto anche per andare in ufficio

In 75 anni di vita, lanon è cambiata molto. Ma l'OG? Sì, ilè diverso. Perché se in origine questa sneaker era indossata dai calciatori (e dai ragazzi che si vestivano come loro), queste nuove colorazioni sono in realtà ispirate al vostro paio di scarpe di pelle eleganti preferite.OGPresentato nelle combinazioni di colori Brown e Dust Rust, ilè realizzato in pelle apparentemente più pregiata rispetto a tutte le altre. Qui troverete tutti i dettagli classici: la punta a forma di T, il marchio a tre strisce e il tallone a coste. Maha cambiato le cose aggiungendo perforazioni su tutta la tomaia, proprio come quelle che si trovano su un paio di belle stringate di Grenson, Loro Piana o Thom Browne.