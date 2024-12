Lettera43.it - La speleologa Ottavia Piana ai medici: «Non tornerò più in una grotta»

, rimasta bloccata nellaAbisso Bueno Fonteno in provincia di Bergamo dopo essere scivolata per cinque metri, è stata soccorsa e, parlando con i, ha detto di voler abbandonare per sempre la speleologia. «Parla molto poco, ma dice che non entrerà più in una», ha riferito il dottor Rino Bregani, medico del Soccorso alpino che ha visitato la33enne.Soccorso speleologico (Ansa).Già a luglio del 2023 era rimasta bloccata all’interno della stessaha sicuramente delle fratture facciali, così come problemi alle vertebre e alle costole, oltre che a un ginocchio. Già a luglio del 2023 era rimasta bloccata all’interno della stessa. Dopo quella brutta disavventura (erano servite 48 ore perché venisse riportata fuori) aveva comunque ripreso l’attività di