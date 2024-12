Sport.quotidiano.net - La co-capolista. Il Loreto Pesaro continua a correre. Anche Valdiceppo s’inchina

77Basket 71 : Delfino 7, Cevolini, Battisti 7, Cipriani 8, Mattioli ne, Tognacci 10, Santucci 19, Aglio 14, Broglia 9, Gulini 3, Jareci. All. Ceccarelli.: Provvidenza 10, Gauzzi 2, Speziali, Meschini 10, Bonucci 27, Corradossi 2, De Grossi ne, Mozzi 8, Di Toro ne, Rath 1, Gonzalez 11. All. Filippetti. Parziali: 16-14, 20-18, 18-20, 23-19. Progressivi: 16-14, 36-32, 54-52, 77-71. Usciti per 5 falli: Broglia (); Provvidenza, Meschini, Rath e Gonzalez (). Altra vittoria. Ilil tostocade. Un match molto equilibrato. L’Italservice di coach Ceccarelli (foto) però comanda sempre. Tra le fila gialloblù ben tre giocatori in doppia cifra. Ma tutto il gruppo ha contribuito a un successo che vale tanto.