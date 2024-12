Ilgiorno.it - Il Gruppo San Donato si espande in Polonia

IlAmerican Heart of Poland (Ahp), parte delSane di Gksd, operativo nel sistema sanitario pubblico, ha concluso l’acquisizione delScanmed, il quale include oltre 30 strutture sanitarie in, tra cui: 4 ospedali multispecialistici, 3 cliniche specialistiche, reparti di cardiologia e una rete di ambulatori di medicina primaria e di assistenza specialistica. L’acquisizione - che ha ricvuto il via libera dalle autorità di Varsavia - rappresenta un ulteriore passo nell’espansione di Ahp in. L’obiettivo è quello di ampliare la propria presenza con nuove sedi e con nuove specializzazioni mediche. Ahp è specializzato nella diagnosi coordinata, nel trattamento e nella riabilitazione delle malattie legate allo stile di vita, raddoppiando così la portata delle sue attività nel settore sanitario pubblico.