Flavio Insinna e la stoccata al governo Meloni | Scusate è più forte di me ma non si era detto che levavate le accise?

Alla conduzione de “L’Eredità” aveva evitato battute politiche, nel rispetto dell’istituzionalità del game e della rete, ma su La7 perla musica è cambiata. Dal programma di Rai1 era stato escluso per far spazio a Pino Insegno, poi finito alla guida di “Reazione a Catena” dopo i bassi ascolti de “Il Mercante in Fiera“., dopo qualche dubbio iniziale, ha accettato nei mesi scorsi l’offerta di Urbano Cairo sbarcando nel preserale di La7 con “Famiglie d’Italia“, il game show in onda in una fascia oraria molto complicata ottiene circa il 2% di share. Nel quiz a tema sondaggi il conduttore si è concesso unacontro ilapprofittando di una domanda: “Nel tuo bilancio familiare cosa è aumentato più di prezzo negli ultimi anni?”. “Il prezzo del carburante”, ha risposto il concorrente.