Due giovani morti durante una battuta di caccia a Quartucciu | si indaga sul possibile incidente

Duedi 28 e 27 anni sono stati trovati privi di vitala notte dai carabinieri in località Mela Murgia a, nell’hinterland di Cagliari. All’origine del decesso, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, ci sarebbe undi. Secondo la prima ricostruzione uno deiavrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo. Successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile dadi proprietà dell’amico, unico titolare del porto d’armi. Le indagini proseguono per scoprire l’esatta dinamica dell’accaduto. I due erano scomparsi da ieri sera e i familiari avevano lanciato l’allarme.I soccorritori sono riusciti a scoprire l’area in cui si trovavano grazie alla localizzazione dei telefoni cellulari, entrambi attivi ma senza risposta.