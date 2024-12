Metropolitanmagazine.it - Drake premia a Toronto il suo sosia con 10mila dollari

hato conil suo: lo scorso sabato il Casuals Cakery diha lanciato un contest per trovare il miglior “lookalike” dell’artista.In principio, il premio era quantificato in una bottiglia di di cognac Hennessy e un pacco di sigari, per poi vedere l’apporto della voce di Passion Fruit, che ha contattato su Instagram Casuals Cakery, annunciando di voler contribuire al contest con dieci milacome “premio principale”. La chat è stata condivisa dalla bakery canadese, che ha risposto a: “Dammi solo un minuto per smettere a iperventilare questo momento..Non posso credere che questo è il tuo account e sappia di questo, o mio Dio ti amo”. Nessun partecipante singolo ha vinto la competizione, ma è stato proclamato trionfatore un gruppo diche dovrebbero dividere il premio in denaro.