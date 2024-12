Justcalcio.com - Dele Alli ricomincia al Como con Cesc Fàbregas

2024-12-16 16:49:12 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato:TRANSFERmarketWEB.com© foto Daniele Buffa/Immagine Sportinizia un nuovo capitolo con il. Il centrocampista inglese, svincolato dal 1° luglio, non gioca dal febbraio 2023, quando un infortunio durante la sua permanenza al Besiktas ha interrotto bruscamente la sua permanenza in Turchia. Da allora, l’ex stella del Tottenham ha attraversato un periodo difficile afflitto da contrattempi fisici e problemi ricorrenti. Adesso spera di rilanciare la sua carriera, cominciando con il ritorno ad allenarsi con il.Per il momentosi allenerà solo con la squadra gestita da. Il tecnico spagnolo ha confermato la notizia ieri sera, affermando:“Potrebbe iniziare ad allenarsi con noi dopo Natale, ma è solo per aiutarlo a rimettersi in forma”.