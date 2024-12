Iodonna.it - Dal sapore anni Settanta ma dall'animo contemporaneo. Il guardaroba dell'Inverno 2024 non può fare a meno della giacca in pelle con inserti in eco-pelliccia

Gradite variazioni sul tema. Ormai si sa, il successo dei looka stagione fredda dipende in larga partea scelta del capospalla giusto. Item chiamati non solo a coniugare comfort e calore, ma anche a garantire una sana dose di eleganza e glamour. Una sintesi non facile da raggiungere, che quest’anno scopre un nuovo e inedito contendente: ladicon. Slip dress in: 5 outfit perfetti da copiare X L’alternativa grintosa e audace al solito cappotto, infatti, unisce texture e ispirazioni differenti, dando vita a capi destinati ad attirare ogni sguardo.