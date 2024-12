Notizie.com - Come sta Ottavia Piana, la speleologa intrappolata in una grotta è vigile e collaborativa: “Presenti 20 soccorritori”

Gli ultimi aggiornamenti legati allain unanel Bergamasco: la donna è.Proseguono le operazioni di soccorso nelladi Abisso Bueno Fonteno in Val Seriana.sta, lain una(ANSA FOTO) Notizie.comL’allarme è stato inviato in tarda serata sabato dai compagni di spedizione della donna che erano riusciti a risalire e uscire dalla. È così che sono iniziate le operazioni di recupero perche già nel 2023 si era trovata in una situazione analoga. Infortunata dopo una caduta, è stata trasportata in un punto interno delladove è stato allestito un campo base riscaldato.Alle 18 di ieri sono poi iniziate le attività per disostruire il tratto maggiormente stretto verso l’uscita con la barella che piano piano ha iniziato la risalita.