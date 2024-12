Quotidiano.net - Ciclone Chido, apocalisse a Mayotte: si temono migliaia di vittime. “Moriamo di fame e sete”

Roma, 16 dicembre 2024 –, lo splendido paradiso tropicale francese, situato tra il continente africano e Madagascar, è stata devastata dal: si teme che i morti possano essere. In queste ore, i soccorritori stanno lottando contro il tempo per raggiungere e trarre in salvo coloro che sono rimasti intrappolati sotto alle macerie. Secondo quanto riportato da France24, la pioggia torrenziale e il fortissimo vento di sabato hanno interrotto l’elettricità e al fornitura idrica, danneggiando gravemente l’aeroporto che serve il piccolo arcipelago. Danni non da poco, considerando che si tratta della zona più economicamente depressa dello Stato francese. “I nostri cuori vanno alla Francia dopo il devastante passaggio delattraverso– ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, prima di promettere – Siamo pronti a fornire sostegno nei giorni a venire”.