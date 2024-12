News.robadadonne.it - Chi è e come sta Ottavia piana, la speleologa intrappolata nell’abisso Bueno Fonteno

È bloccata da sabato scorso a circa 580 metri di profondità, lasocia del gruppo Speleo Cai di Lovere e istruttrice di esplorazioni in cavità sotterranee che lo scorso 14 dicembre è precipitata per cinque metridi “”, un reticolo di grotte, tunnel e gallerie che si estende per circa 32 km tra la Val Cavallina e la costa bergamasca del lago di Iseo; la trentaduenne di Adrio, nel bresciano, era impegnata nel progetto di mappatura dell’area carsica del Sebino Occidentale, quando, mentre si trovava con altri colleghi, è caduta, riportando ferite agli arti inferiori – avrebbe entrambe le caviglie spezzate – al torace e al volto.Proprio i colleghi che erano con lei sono riusciti ad allertare immediatamente le squadre di soccorso, e due medici hanno raggiunto subitoper immobilizzarla e controllare le sue condizioni, che per fortuna non destano preoccupazione.