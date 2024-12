Anteprima24.it - Capodanno, nessun concerto in piazza a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiMentre altrove in Italia i concerti disi tengono solitamente nei capoluoghi di regione, in Campania assistiamo quest’anno ad un panorama variegato di iniziative musicali e di intrattenimento che coinvolgono diverse città.Napoli si prepara a quattro giorni di festa, dal 29 dicembre al 1° gennaio, con un ricco cartellone di eventi che vedrà alternarsi numerosi artisti della scena musicale italiana. Particolarmente atteso è ilindel Plebiscito, dedicato a Pino Daniele, che ospiterà sul palco nomi del calibro di Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Geolier e non solo, per cinque ore di spettacolo continuato.Anche Salerno avrà il suo momento clou con il live di Giorgia, un evento dal costo complessivo di circa 500mila euro, mentre ad Avellino sarà Coez ad intrattenere il pubblico con un’organizzazione che ha richiesto un investimento di 200mila euro.