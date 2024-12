Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern cade contro il Mainz, ma l’Eintracht non ne approfitta

Roma, 16 dicembre 2024 – Battuta d’arresto per ilMonaco, che esce sconfitto dalla Mewa Arena e frena la sua corsa verso la conquista del titolo. Kompany e i suoi, però, mantengono una distanza rassicurante dalla seconda in classifica, che ora è il Leverkusen. I campioni in carica superano senza troppi problemi l’Augsburg grazie a Terrier e Wirtz e si lanciano all’inseguimento dei bavaresi, che ora distano quattro punti. Sempre più in basso il Borussia Dortmund, chel’Hoffenheim centra il terzo pareggio consecutivo e sprofonda in classifica: i gialloneri, a quota 22 punti, si ritrovano al settimo posto in classifica insieme alFrancoforte non riesce adre del k.o. inaspettato del, uscendo sconfitto nel posticipoil Lipsia e retrocedendo al terzo posto in classifica al pari proprio della squadra di Rose, che si riprende dall’eliminazione precoce in Champions League Le partite della quattordicesima giornata diL’anticipo di venerdì vede il Friburgo trionfare sul Wolfsburg per 3-2: i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla doppietta di Kubler, che timbra il cartellino al 42’ e al 51’, e poi vanno addirittura sul 3-0 con Gregoritsch al 61’.