Aumenta ancora il costo della Rc auto + 72% in ottobre L’Ivass | Sistema bonus malus obsoleto va cambiato

Ilfattoquotidiano.it - Aumenta ancora il costo della Rc auto (+ 7,2% in ottobre). L’Ivass: “Sistema bonus/malus obsoleto, va cambiato”

Saleilmedio delle assicurazioni Rc. Stando ai dati Ivass (l’istituto che vigila sul comparto) l’incremento è stato indel 7,2% rispetto all’anno prima, per un prezzo mediopolizza di 416 euro. In termini reali (cioè depurando il dato dall’effetto dell’inflazione) il rincaro è del 6,3%. La cifra necessaria per assicurare l’è in rialzo pressoché costante dal 2022.Gli aumenti hanno interessato tutte le provincie italiane con un picco a Roma (+ 11,5%) e un minimo a Reggio Calabria (+1,5%). A Milano il rincaro è stato dell’8%, così come a Torino. Bologna se la cava con un + 5,3%, Genova sale del 7,8%, Firenze del 6,2%, Napoli dell’8,4%.Il capoluogo campanpo è quello con i costi medi più alti (602 euro) con un differenziale rispetto ad Aosta (la meno cara) di 267 euro (+11,7%).