Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 15 DICEMBRE ORE 17.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINADOVE SEGNIALIAMO DUE INCIDENTIIL PRIMO CAUSA CODE TRA VIA DI PRATICA E SPINACETOL’ALTRO, ALL’ALTEZZA DI APRILIA,IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI TRA CASILINA E APPIAIN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUDDIAMO UNO SGUARDO AL TRATTO URBANO DELLA A24DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROANDIAMO SULLA VIA DEL MARE, QUI ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI NEI DUE SENSI DI MARCIAINFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:FINO AL 6 GENNAIO SARANNO IN STRADA LE LINEE FREE UNO, FREE DUE E CENTO, COLLEGAMENTI GRATUITI ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 21, CHE RAGGOINGONO IL CENTRO PASSANDO ANCHE VICINO ALLE STAZIONI METRO, MAGGIORI DETTAGLI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA.