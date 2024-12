Thesocialpost.it - Scossa di terremoto magnitudo 2.0 nel Vallo di Diano

Unadidi2.0 è stata registrata questa mattina alle ore 8.21 nel comune di Polla, in provincia di Salerno. L’evento sismico, rilevato a una profondità di 8,3 chilometri, non ha causato danni a persone o cose.Laè stata percepita lievemente anche in alcuni centri vicini a Polla. Come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si tratta di un movimento tellurico di bassa intensità. Nella stessa area deldi, domenica scorsa, si era già verificato un altro evento sismico di simile entità.L'articolodi2.0 neldiproviene da The Social Post.