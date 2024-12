Quotidiano.net - Sargonia uccisa in Svezia 29 anni fa: il pizzaiolo Salvatore Aldobrandi condannato all’ergastolo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 – Dopo 29è statoall'ergastolo ile ristoratore, 75, originario di San Sosti (Cosenza), ma daresidente a Sanremo. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi abbietti, è stato riconosciuto colpevole della morte diDankha, 21, di origini irachene, naturalizzata svedese, sparita nel nulla nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995 a Linköping, in. Il dispositivo della sentenza è stato letto nel pomeriggio dopo un weekend di camera di consiglio dal presidente della Corte di Assise di Imperia, Carlo Alberto Indellicati. La condanna diricalca le richieste dei pubblici ministeri Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi. All'ergastolo, si aggiunge anche una nuova provvisionale di 300mila euro a favore della madre di, 100mila euro per il fratello e 14mila euro per le spese legali di parte civile.