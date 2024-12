Anteprima24.it - Rubano materiale edile, presi due ladri ‘in trasferta’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDue uomini, un 35enne e un 18enne, entrambi del Napoletano, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore (Caserta), mentre stavano rubandoin un cantiere.È successo la notte scorsa in via Tuoro, a Pignataro Maggiore, dove i carabinieri, in transito durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato che il cancello d’ingresso di un cantiere era stato forzato e spalancato. Nell’area interna i militari hanno sorpreso due persone intente a caricare, a bordo di un furgone Fiat Ducato lasciato con il motore acceso, oltre 100 pannelli di legno, telai di metallo e tavole da ponteggio.I due, indaffarati nelle operazioni di carico, non si sono accorti dei carabinieri che li hanno subito bloccati e identificati.